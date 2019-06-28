|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 11:21:35
K+S Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Alles in allem seien die Zahlen schwach ausgefallen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen für den Düngemittelhersteller dürften noch etwas nachgeben./bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
K+S AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
13.12 €
Abst. Kursziel*:
-16.16%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
12.76 €
Abst. Kursziel aktuell:
-13.79%
Analyst Name::
Tristan Lamotte
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|11:21
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|07:27
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
