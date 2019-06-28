Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
K+S Neutral

K+S
12.52 CHF -9.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Zahlen deckten sich mit den bereits im Juli veröffentlichten Eckdaten, schrieb Angelina Glazova in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Mittelwert der vom Düngemittelproduzenten in Aussicht gestellten Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 spreche für sinkende Konsensschätzungen./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Neutral
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
12.91 € 		Abst. Kursziel*:
16.19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
12.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.74%
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

