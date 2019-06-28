K+S 12.52 CHF -9.35% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Zahlen deckten sich mit den bereits im Juli veröffentlichten Eckdaten, schrieb Angelina Glazova in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Mittelwert der vom Düngemittelproduzenten in Aussicht gestellten Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 spreche für sinkende Konsensschätzungen./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.