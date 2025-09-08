Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

08.09.2025 11:37:53

EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

freenet
26.66 CHF 2.81%
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – 14. Zwischenmeldung
freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.09.2025 / 11:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – 14. Zwischenmeldung

 

Die freenet AG hat den durch Bekanntmachung vom 3. Juni 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Aktienrückkauf am 4. Juni 2025 begonnen (Aktienrückkaufprogramm 2025).

 

Im Zeitraum vom 1. September 2025 bis 5 September 2025 wurden insgesamt 67,121 Aktien (ISIN DE000A0Z2ZZ5) zurückerworben.

 

Der Rückkauf erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse unter Führung eines Kreditinstituts, das seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien innerhalb von der freenet AG vorgegebener Zeiträume unabhängig und unbeeinflusst von der freenet AG trifft.

 

Im Zeitraum vom 1. September 2025 bis 5 September 2025 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

 

Datum Zurückgekaufte Aktien Durchschnittskurs
(in €)		 Aggregiertes Volumen (in €)
01.09.2025 14.059 28,5871 € 401.906,04 €
02.09.2025 13.663 28,3420 € 387.236,75 €
03.09.2025 14.216 28,3279 € 402.709,43 €
04.09.2025 14.246 28,4312 € 405.030,88 €
05.09.2025 10.937 28,2258 € 308.705,57 €
Total 67.121 28,3903 € 1.905.588,67 €

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Juni 2025 bis einschliesslich 5. September 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.695.372 Stück.

 

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der freenet AG unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht (fn.de/aktienrueckkauf).

 

Hamburg, im September 2025

 

freenet AG

Der Vorstand


08.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstrasse 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
Internet: www.freenet.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2194314  08.09.2025 CET/CEST

