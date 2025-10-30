|Gewinnrückgang
|
30.10.2025 09:36:00
Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht
Ein Rückgang der Ticketpreise und höhere Kosten haben bei der Lufthansa im Sommer einen Gewinnanstieg verhindert.
Im dritten Quartal steigerte der Konzern seinen Umsatz um vier Prozent auf 11,2 Milliarden Euro. Die durchschnittlichen Sitzplatzerlöse der Konzern-Airlines wie Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels und Eurowings gingen jedoch um 2,2 Prozent zurück. Die Lufthansa erklärte dies mit einer schwächeren Nachfrage auf den Strecken über den Nordatlantik und einem starken Wettbewerb auf Flügen innerhalb Europas. Andererseits führte das laufende Sparprogramm dazu, dass die Stückkosten abseits von Treibstoff nur um ein halbes Prozent stiegen.
Via XETRA legt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 4,26 Prozent auf 7,24 Euro zu.
