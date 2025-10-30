Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’309 0.0%  SPI 17’051 0.0%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’190 0.3%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’712 0.1%  Gold 3’973 0.7%  Bitcoin 88’591 0.6%  Dollar 0.7988 -0.1%  Öl 64.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
SIG-Aktie in Rot: Konzern senkt Wachstumsziele und kündigt Übergangsjahr 2026 an
ETH-Transfer wirft Fragen auf: Plant die Ethereum Foundation einen Verkauf?
UBS-Aktie im Plus: Bank startet Rückkaufprogramm für frühere Credit-Suisse-Anleihen
Clariant-Aktie in Grün: Umsatzprognose erneut gesenkt
Roche-Aktie tiefer: Übernahme von 89bio abgeschlossen - Biotech wird Tochtergesellschaft
Suche...
200.- Saxo-Deal
Gewinnrückgang 30.10.2025 09:36:00

Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht

Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht

Ein Rückgang der Ticketpreise und höhere Kosten haben bei der Lufthansa im Sommer einen Gewinnanstieg verhindert.

Obwohl die Zahl der Fluggäste im dritten Quartal um drei Prozent auf knapp 42 Millionen stieg, sank der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) im Jahresvergleich um ein Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Überschuss schrumpfte wegen eines negativen Steuereffekts sogar um 12 Prozent auf 966 Millionen Euro. Im Gesamtjahr soll der bereinigte operative Gewinn aber weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro liegen.

Im dritten Quartal steigerte der Konzern seinen Umsatz um vier Prozent auf 11,2 Milliarden Euro. Die durchschnittlichen Sitzplatzerlöse der Konzern-Airlines wie Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels und Eurowings gingen jedoch um 2,2 Prozent zurück. Die Lufthansa erklärte dies mit einer schwächeren Nachfrage auf den Strecken über den Nordatlantik und einem starken Wettbewerb auf Flügen innerhalb Europas. Andererseits führte das laufende Sparprogramm dazu, dass die Stückkosten abseits von Treibstoff nur um ein halbes Prozent stiegen.

Via XETRA legt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 4,26 Prozent auf 7,24 Euro zu.

/stw/stk

FRANKFURT (awp international)

Weitere Links:

Aktie tiefer: Lufthansa drohen Streiks nach gescheiterten Gesprächen mit VC

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:36 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
09:00 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
07:38 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Unterstützung getestet
29.10.25 SMI stürzt ab
29.10.25 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’823.22 19.56 S2S3VU
Short 13’094.83 13.71 UEBSLU
Short 13’580.05 8.95 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’309.07 30.10.2025 09:30:31
Long 11’736.05 18.56 SHFB5U
Long 11’507.12 13.87 BIYSFU
Long 11’008.02 8.95 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: adidas-Aktie mit Outperform
NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen uneins -- SMI und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Allzeithoch
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen
Straumann-Aktie zieht an: Konzern hält Kurs - neue Partnerschaften für Kieferorthopädie

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:43 Koreanischer Autobauer Hyundai erleidet Gewinneinbruch wegen US-Zöllen
09:42 China: Pause bei angekündigten Kontrollen auf Seltene Erden
09:42 GNW-News: CLIQ Digital zieht eigene Aktien ein
09:42 DIHK: EU muss mit China zu seltenen Erden ins Gespräch kommen
09:39 ROUNDUP 2: VW rutscht wegen Porsche in die roten Zahlen - Anleger gelassen
09:39 Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut
09:29 ROUNDUP/Puma versucht Neustart: Zu 'kommerziell' geworden - Aktie im Minus
09:25 APA ots news: Totschnig: Am Weltspartag das grüne Sparschwein füttern
09:24 Aktien Frankfurt Eröffnung: Im Plus - Viele Themen: Trump und Xi, Zahlen, EZB
09:18 Spanien: Inflation steigt überraschend über drei Prozent