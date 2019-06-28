Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
freenet Aktie

19.48
CHF
0.64
CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
freenet Buy

freenet
26.66 CHF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Freenet von 34,40 auf 34,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Berichte zum möglichen Börsengang von waipu.tv sowie den Start der Andienungsphase aus der Übernahmeofferte von JD.com an Ceconomy an. Freenet ist ein Großaktionär des Elektronikhändlers./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Buy
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34.90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28.52 € 		Abst. Kursziel*:
22.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.41%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

