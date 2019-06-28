freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
19.48CHF
0.64CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.09.2025 10:28:25
freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Freenet von 34,40 auf 34,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Berichte zum möglichen Börsengang von waipu.tv sowie den Start der Andienungsphase aus der Übernahmeofferte von JD.com an Ceconomy an. Freenet ist ein Großaktionär des Elektronikhändlers./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.52 €
|
Abst. Kursziel*:
22.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.41%
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu freenet AG
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.09.25
|TecDAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Freundlicher Handel: TecDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.09.25