Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’257 -0.4%  SPI 17’013 -0.3%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’029 -0.4%  Euro 0.9289 0.2%  EStoxx50 5’680 -0.3%  Gold 4’021 -0.5%  Bitcoin 88’621 2.2%  Dollar 0.8034 0.2%  Öl 64.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Beiersdorf-Analyse: Buy-Bewertung für Beiersdorf-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.
Intesa-Aktie tiefer: Italiens grösste Bank überrascht mit stabilem Gewinn
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Führungsbeben und Metsera-Übernahmeangebot im Fokus
TKMS-Aktie schwankt: Rheinmetall, RENK, HENSOLDT - Wer gewinnt das Rüstungsrennen?
Chinas Elektroautopionier BYD kämpft nach Gewinneinbruch - Aktie unter Verkaufsdruck
Suche...
Plus500 Depot

Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalswende 31.10.2025 13:15:36

SNB-Aktie im Minus: Nationalbank schreibt nach starkem Quartal wieder Gewinn

SNB-Aktie im Minus: Nationalbank schreibt nach starkem Quartal wieder Gewinn

Nach einem Verlust im ersten Halbjahr erzielt die SNB dank Goldbewertung und Marktaufschwung ein deutliches Plus.

Schweizerische Nationalbank
3564.50 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den ersten neun Monaten 2025 einen Gewinn erzielt. Ob Ausschüttungen an Bund und Kantone möglich sind, entscheidet sich aber erst Ende Jahr.

Laut Mitteilung vom Freitag betrug der Gewinn für die Neunmonats-Periode 12,6 Milliarden Franken. Nach einem moderaten Gewinn im ersten Quartal folgte ein deutlicher Verlust im zweiten Jahresviertel. Nun schob das kräftige Plus von 27,9 Milliarden Franken im dritten Quartal die Bilanz der SNB wieder in dem grünen Bereich.

Vor allem auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand schrieb die SNB in den ersten neun Monaten dank des starken Preisanstieg des Edelmetalls einen Bewertungsgewinn von 22,9 Milliarden Franken. Allein im dritten Quartal ist der Goldpreis in Schweizer Franken um 16 Prozent gestiegen, wie Experten der UBS erklären.

Auf ihren Fremdwährungspositionen verbuchte die Nationalbank ein Minus von 9,0 Milliarden Franken. Hier schenkten insbesondere die wechselkursbedingten Verluste von insgesamt 46,3 Milliarden ordentlich ein. Auf der anderen Seite fielen die Zins- und Dividendenbeträge mit 9,4 Milliarden bzw. 2,3 Milliarden positiv aus. Zudem resultierten Kursgewinne von 3,2 Milliarden auf Zinspapiere und 23,1 Milliarden auf Zinsinstrumente.

Auf den Frankenpositionen resultierte dagegen ein Verlust von 0,9 Milliarden. Er resultierte laut SNB im Wesentlichen aus der Verzinsung der Sichtguthaben der Banken auf Girokonten der SNB.

Ausschüttung noch ungewiss

Die SNB betonte wie üblich, dass ihr Ergebnis überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen und Kapitalmärkte abhängig sei. Starke Schwankungen seien die Regel und Rückschlüsse vom Zwischenergebnis auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich.

Die UBS hat nachgerechnet: Zusammen mit der Ausschüttungsreserve aus dem vergangenen Jahr von rund 12 Milliarden Franken betrage der relevante Gewinn nach neun Monaten nun rund 25 Milliarden. Dennoch sei es unsicher, ob es eine Ausschüttung an Bund und Kantone geben werde.

Denn derzeit ist die Volatilität an den Finanzmärkten hoch und die Ungewissheit über die weitere Entwicklung entsprechend gross, erklären die UBS-Ökonomen. So dürfte beispielsweise allein die Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro in den vergangenen Wochen das Ergebnis der SNB mit schätzungsweise vier Milliarden belastet haben, rechnen sie vor.

Die SNB-Aktie steckt an der SIX zeitweise Verluste von 4,05 Prozent auf 3’550,00 Franken ein.

dm/ra

Bern (awp)

Weitere Links:

Hypothekarzinsen nach SNB-Zinsentscheid leicht gesunken

Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images