Nach EZB-Zinsentscheid: Märkte in Fernost vor Wochenschluss uneins -- Nikkei mit Rekordhoch

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag wenig bewegt.

Der SMI ging etwas leichter in den Handel. Im Verlauf pendelte er in einer engen Range um die Nulllinie und ging schliesslich marginale 0,04 Prozent tiefer bei 12'309,63 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI kamen kaum vom Fleck und beendeten die Sitzung 0,10 Prozent höher bei 17'063,80 Einheiten bzw. 0,18 Prozent stärker bei 2'020,98 Punkten.

Am Berichtstag hatten die Investoren verschiedene wichtige Ereignisse zu verarbeiten. So wirkten die Zinsentscheide der Notenbank der USA, von Kanada und Japan nach, wobei insbesondere die zurückhaltenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell hinsichtlich einer weiteren Zinssenkung im Dezember eher belasteten. Für einen positiven Unterton sorgten hingegen die Nachrichten vom politischen Spitzentreffen zwischen den USA und China.

Aber auch auf Unternehmensseite war einiges los. Von den drei schwergewichtigen US-Techwerten sorgten Meta und Microsoft für lange Gesichter, Alphabet erhielt hingegen von den Börsenakteuren Applaus. Und auch hierzulande bewegten sich einige Aktien nach Zahlen deutlicher als üblich. Im Blickpunkt standen insbesondere die Titel von Sandoz.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas stärker. Im Verlauf gab er seine Gewinne jedoch ab und beendete die Sitzung schliesslich marginale 0,02 Prozent tiefer bei 24'118,89 Punkten.

Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit Präsident Xi Jinping erzielt. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen. Im Gegenzug kündigte Trump an, "Fentanyl-Zölle" auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken.

Neben den Folgen des Treffens zwischen Trump und Xi mussten die Märkte die US-Notenbank-Entscheidung vom Mittwochabend sowie die Zahlen wichtiger US-Technologiewerte verarbeiten. Zudem standen eine Reihe von Quartalszahlen deutscher Unternehmen sowie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag nach unten.

Der Dow Jones verlor zur Startglocke, drehte anschliessend jedoch in die Gewinnzone. Nachdem er anschliessend um die Nulllinie pendelt, ging es letztlich 0,23 Prozent abwärts auf 47'522,12 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg tiefer in die Sitzung ein und präsentierte sich auch weiterhin von seiner schwächeren Seite. Sein Schlussstand: 23'581,14 Zähler (-1,57 Prozent).

Es gab eine ganze Reihe von Nachrichten zu verarbeiten, angefangen von der Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China über die Auswirkungen der jüngsten US-Leitzinsentscheidung bis hin zu den Geschäftszahlen wichtiger Tech-Giganten.

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping brachte einige Fortschritte. Der grosse Durchbruch aber blieb aus. So wurden laut Trump die Hindernisse durch Exportkontrollen Chinas auf seltene Erden vorläufig aus dem Weg geräumt. Zudem kündigte der US-Präsident an, Fentanyl-Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken. Diese zusätzlichen Importgebühren von ursprünglich 20 Prozent hatte Trumps Regierung wegen der tödlichen Krise rund um die Modedroge Fentanyl eingeführt.

Zudem wirkten Aussagen von Notenbank-Chef Jerome Powell nach. Der hatte am Vorabend die Hoffnung auf eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr gedämpft. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", hatte Powell am Vorabend gesagt. Analysten sind bisher hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenschluss in unterschiedliche Richtungen.

Der Nikkei 225 präsentiert sich am Freitag mit Zuschlägen von 1,90 Prozent auf 52'300,03 Zählern und erreicht damit ein neues Allzeithoch.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite unterdessen um 0,65 Prozent auf 3'961,05 Einheiten.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng ebenso mit Abgaben von 0,75 Prozent auf 26'084,33 Punkte.

Nach den jüngsten Rekordständen an einigen Börsen der Region zeigen sich die asiatischen Handelsplätze am Freitag uneinheitlich.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires