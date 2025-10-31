Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’064 0.1%  Dow 47’522 -0.2%  DAX 24’119 0.0%  Euro 0.9277 0.0%  EStoxx50 5’699 -0.1%  Gold 4’012 -0.7%  Bitcoin 87’879 1.3%  Dollar 0.8015 0.0%  Öl 64.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bystronic-Aktie: Schweizer Maschinenbauer kauft US-Geschäft von Coherent
Apple-Aktie profitiert: iKonzern überzeugt bei Umsatz und Gewinn
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: Chevron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Saint-Gobain-Aktie: Umsatz rückläufig
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 31.10.2025 07:20:11

Nach EZB-Zinsentscheid: Märkte in Fernost vor Wochenschluss uneins -- Nikkei mit Rekordhoch

Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag wenig bewegt.

Der SMI ging etwas leichter in den Handel. Im Verlauf pendelte er in einer engen Range um die Nulllinie und ging schliesslich marginale 0,04 Prozent tiefer bei 12'309,63 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI kamen kaum vom Fleck und beendeten die Sitzung 0,10 Prozent höher bei 17'063,80 Einheiten bzw. 0,18 Prozent stärker bei 2'020,98 Punkten.

Am Berichtstag hatten die Investoren verschiedene wichtige Ereignisse zu verarbeiten. So wirkten die Zinsentscheide der Notenbank der USA, von Kanada und Japan nach, wobei insbesondere die zurückhaltenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell hinsichtlich einer weiteren Zinssenkung im Dezember eher belasteten. Für einen positiven Unterton sorgten hingegen die Nachrichten vom politischen Spitzentreffen zwischen den USA und China.

Aber auch auf Unternehmensseite war einiges los. Von den drei schwergewichtigen US-Techwerten sorgten Meta und Microsoft für lange Gesichter, Alphabet erhielt hingegen von den Börsenakteuren Applaus. Und auch hierzulande bewegten sich einige Aktien nach Zahlen deutlicher als üblich. Im Blickpunkt standen insbesondere die Titel von Sandoz.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas stärker. Im Verlauf gab er seine Gewinne jedoch ab und beendete die Sitzung schliesslich marginale 0,02 Prozent tiefer bei 24'118,89 Punkten.

Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit Präsident Xi Jinping erzielt. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen. Im Gegenzug kündigte Trump an, "Fentanyl-Zölle" auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken.

Neben den Folgen des Treffens zwischen Trump und Xi mussten die Märkte die US-Notenbank-Entscheidung vom Mittwochabend sowie die Zahlen wichtiger US-Technologiewerte verarbeiten. Zudem standen eine Reihe von Quartalszahlen deutscher Unternehmen sowie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag nach unten.

Der Dow Jones verlor zur Startglocke, drehte anschliessend jedoch in die Gewinnzone. Nachdem er anschliessend um die Nulllinie pendelt, ging es letztlich 0,23 Prozent abwärts auf 47'522,12 Punkte.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg tiefer in die Sitzung ein und präsentierte sich auch weiterhin von seiner schwächeren Seite. Sein Schlussstand: 23'581,14 Zähler (-1,57 Prozent).

Es gab eine ganze Reihe von Nachrichten zu verarbeiten, angefangen von der Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China über die Auswirkungen der jüngsten US-Leitzinsentscheidung bis hin zu den Geschäftszahlen wichtiger Tech-Giganten.

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping brachte einige Fortschritte. Der grosse Durchbruch aber blieb aus. So wurden laut Trump die Hindernisse durch Exportkontrollen Chinas auf seltene Erden vorläufig aus dem Weg geräumt. Zudem kündigte der US-Präsident an, Fentanyl-Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken. Diese zusätzlichen Importgebühren von ursprünglich 20 Prozent hatte Trumps Regierung wegen der tödlichen Krise rund um die Modedroge Fentanyl eingeführt.

Zudem wirkten Aussagen von Notenbank-Chef Jerome Powell nach. Der hatte am Vorabend die Hoffnung auf eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr gedämpft. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", hatte Powell am Vorabend gesagt. Analysten sind bisher hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenschluss in unterschiedliche Richtungen.

Der Nikkei 225 präsentiert sich am Freitag mit Zuschlägen von 1,90 Prozent auf 52'300,03 Zählern und erreicht damit ein neues Allzeithoch.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite unterdessen um 0,65 Prozent auf 3'961,05 Einheiten.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng ebenso mit Abgaben von 0,75 Prozent auf 26'084,33 Punkte.

Nach den jüngsten Rekordständen an einigen Börsen der Region zeigen sich die asiatischen Handelsplätze am Freitag uneinheitlich.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

30.10.25 Logo WHS Hochpräzises Trading mit 0DTE- und 1DTE-Strategien
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: USA - Aktienhausse und kein Ende / Industriekonzerne - Gemischte Signale
30.10.25 SMI weiter auf Abwegen
30.10.25 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
29.10.25 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’821.95 19.72 S2S3YU
Short 13’093.54 13.71 UEBSLU
Short 13’578.71 8.95 UIDBSU
SMI-Kurs: 12’301.21 30.10.2025 17:30:00
Long 11’737.17 18.56 SHFB5U
Long 11’508.22 13.79 BBWS3U
Long 11’009.08 8.95 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
31.10.25 360 Security Technology Inc. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
31.10.25 AA Industrial Belting (Shanghai) Co., Ltd. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
31.10.25 AbbVie Inc / Quartalszahlen
31.10.25 AbbVie Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Sh / Quartalszahlen
31.10.25 AbbVie Inc Sponsored Canadian Depositary Receipt Repr Sh / Quartalszahlen
31.10.25 Acerinox S.A. / Quartalszahlen
31.10.25 ACMOS INC / Quartalszahlen
31.10.25 ADD Industry (Zhejiang) Co Ltd Registered Shs -A- / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
31.10.25 Industrial Output (YoY)
31.10.25 Service Sector Output
31.10.25 Industrial Output Growth
31.10.25 Tokyo CPI ex Food, Energy (YoY)
31.10.25 Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
31.10.25 Jobs / Applicants Ratio
31.10.25 Unemployment Rate
31.10.25 Tokyo Consumer Price Index (YoY)
31.10.25 Industrieproduktion (Monat)
31.10.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
31.10.25 Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
31.10.25 Industrieproduktion (Jahr)
31.10.25 Retail Trade s.a (MoM)
31.10.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
31.10.25 Erzeugerpreisindex (Quartal)
31.10.25 Kredite an den privaten Sektor (Jahr)
31.10.25 Kredite an den privaten Sektor (Monat)
31.10.25 NBS EMI für das verarbeitenden Gewerbe
31.10.25 NBS EMI Dienstleistungen
31.10.25 Tag der Evangelischen Kirche
31.10.25 Construction Orders (YoY)
31.10.25 Housing Starts (YoY)
31.10.25 Annualized Housing Starts
31.10.25 Handelsbilanz
31.10.25 Importpreisindex (Monat)
31.10.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
31.10.25 Importpreisindex (Jahr)
31.10.25 Index des privaten Verbrauchs
31.10.25 Index der privaten Investitionen
31.10.25 Leistungsbilanz
31.10.25 Handelsbilanz
31.10.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
31.10.25 Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr)
31.10.25 Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat)
31.10.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
31.10.25 Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
31.10.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
31.10.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
31.10.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
31.10.25 Auslandsankünfte
31.10.25 Einzelhandelsumsatz
31.10.25 Änderung der Arbeitslosen
31.10.25 Leistungsbilanz
31.10.25 Angemeldete Arbeitslosigkeit
31.10.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
31.10.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
31.10.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
31.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)
31.10.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
31.10.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
31.10.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
31.10.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
31.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
31.10.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
31.10.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
31.10.25 Primärer Haushaltsüberschuss
31.10.25 Nominaler Haushaltssaldo
31.10.25 Bankkredit-Wachstum
31.10.25 Devisenreserven, USD
31.10.25 Arbeitslosenquote
31.10.25 Handelsbilanz (in Rands)
31.10.25 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
31.10.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
31.10.25 Arbeitskostenindex
31.10.25 Persönliches Einkommen (Monat)
31.10.25 Privatausgaben
31.10.25 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr )
31.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Monat)
31.10.25 Initial Jobless Claims
31.10.25 Warenhandelsbilanz
31.10.25 Handelsbilanz
31.10.25 Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
31.10.25 Continuing Jobless Claims
31.10.25 Initial Jobless Claims 4-week average
31.10.25 Chicago EMI
31.10.25 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
31.10.25 Kredite an den Privatsektor (YoY)
31.10.25 Nationale Arbeitslosenquote
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Fed-Mitglied Hammack spricht
31.10.25 Geldmenge M3 (YoY)
31.10.25 FOMC Mitglied Bostic Rede
31.10.25 Baker Hughes Plattform-Zählung
31.10.25 Zinssatzentscheidung
31.10.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
31.10.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen
31.10.25 Allerheiligen

Meistgelesene Nachrichten

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Nachmittag auf rotes Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Donnerstagmittag
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit roter Tendenz
Ausblick: Idorsia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
ETH-Transfer wirft Fragen auf: Plant die Ethereum Foundation einen Verkauf?
Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VW-Aktie tiefer: Umsatz über Erwartungen -- operativer Verlust überrascht
Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht
Sandoz-Aktie in Grün: Biosimilars treiben Wachstum

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0641 -0.0009
-1.45

finanzen.net News

Datum Titel
07:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 146 Euro
07:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 36 Euro - 'Overweight'
07:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 305 Dollar - 'Overweight'
06:37 DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet
06:34 ROUNDUP/Hurrikan 'Melissa': Steigende Opferzahl und erste Hilfsflüge
06:29 ROUNDUP: Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 31. Oktober 2025
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. November 2025
05:53 Ende von Bahnsperrung im Ruhrgebiet
05:52 Raab, Verwandten-Reality und Pumuckl - die Pläne von RTL