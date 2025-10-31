Bachem-Aktie bricht ein: CEO-Wechsel mitten im grössten Ausbauprojekt der Firmengeschichte

Der Pharmaauftragsfertiger Bachem hat mitten im wichtigsten Ausbauprojekt in der Geschichte des Unternehmens einen Wechsel an der Spitze bekannt gegeben. Per Anfang 2026 tritt Anne-Kathrin Stoller die Nachfolge von Thomas Meier als CEO an.

Mit Stoller werde Bachem von einer erfahrenen und kompetenten Nachfolgerin aus den eigenen Reihen weitergeführt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Sie ist seit 2006 bei Bachem tätig und leitet derzeit das US-amerikanische Geschäft. Zuvor war sie unter anderem Leiterin Business Development & Sales Europa sowie Chief Marketing Officer und damit bereits Mitglied der Konzernleitung.

Meier verlässt Bachem nach über 30 Jahren im Unternehmen und knapp sechs Jahren an der Spitze, um ausserhalb der Firma eine neue Herausforderung anzunehmen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Bereits Ende August gab das Unternehmen bekannt, dass er sein Doppelmandat als Chief Operating Officer, das er seit September 2023 ausgeübt hatte, abgibt. Hans Van Hees übernahm diese Rolle ab September.

Bachem expandiert derzeit weltweit ihre Produktions- und Forschungskapazitäten - etwa mit dem Grossprojekt "Building K" in Bubendorf, einer neuen Produktionsanlage in den USA sowie einem zukünftigen Standort im Sisslerfeld im aargauischen Eiken.

Bachem-Titel brechen an der SIX am Freitag zeitweise um 2,72 Prozent ein auf 57,15 Franken.

sc/to

Bubendorf (awp)