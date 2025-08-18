|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2025 16:51:33
EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG
/ Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschliesslich 15. August 2025 wurden insgesamt 1.959 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Strasse 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2185382 18.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
16:51
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16:51
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15:58
|Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|14.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|25.06.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|16.05.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor neuem Ukraine-Treffen: SMI tiefer -- DAX mit Verlusten -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag leichter und auch beim deutschen Leitindex geht es abwärts. Die Wall Street zeigt sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenstart mehrheitlich positiv.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}