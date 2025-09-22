Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

22.09.2025 19:15:03

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

DHL Group
34.84 CHF -2.36%
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.09.2025 / 19:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäss Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
22. September 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschliesslich 19. September 2025 wurden insgesamt 1.992.845 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
15.09.2025 48.603 38,4024 1.866.471,85 Xetra
15.09.2025 54.765 38,3838 2.102.088,81 CBOE Europe (CEUX)
15.09.2025 8.619 38,3863 330.851,52 Turquoise Europe (TQEX)
15.09.2025 8.676 38,4015 333.171,41 Aquis Europe (AQEU)
16.09.2025 295.048 38,2090 11.273.489,03 Xetra
16.09.2025 192.158 38,2438 7.348.852,12 CBOE Europe (CEUX)
16.09.2025 27.035 38,2455 1.033.967,09 Turquoise Europe (TQEX)
16.09.2025 40.015 38,1573 1.526.864,36 Aquis Europe (AQEU)
17.09.2025 215.580 38,2405 8.243.886,99 Xetra
17.09.2025 139.952 38,2311 5.350.518,91 CBOE Europe (CEUX)
17.09.2025 24.301 38,2358 929.168,18 Turquoise Europe (TQEX)
17.09.2025 19.250 38,2397 736.114,23 Aquis Europe (AQEU)
18.09.2025 167.626 38,1940 6.402.307,44 Xetra
18.09.2025 149.742 38,2041 5.720.758,34 CBOE Europe (CEUX)
18.09.2025 21.428 38,1980 818.506,74 Turquoise Europe (TQEX)
18.09.2025 14.694 38,2027 561.350,47 Aquis Europe (AQEU)
19.09.2025 300.051 37,8610 11.360.230,91 Xetra
19.09.2025 202.435 37,8775 7.667.731,71 CBOE Europe (CEUX)
19.09.2025 28.184 37,8882 1.067.841,03 Turquoise Europe (TQEX)
19.09.2025 34.683 37,8182 1.311.648,63 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 1.992.845
 		 38,1293 75.985.819,77
 		  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Juli 2025 bis einschliesslich 19. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.832.691 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


22.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2201800  22.09.2025 CET/CEST

