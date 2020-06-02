Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group Aktie

30.72
CHF
8.99
CHF
41.37 %
02.06.2020
SWX
19.09.2025 08:49:34

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
35.68 CHF -0.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Alexia Dogani zog in einer am Freitag vorliegenden Studie Rückschlüsse aus dem jüngsten Quartalsbericht des Konkurrenten Fedex. Die Entwicklung der Amerikaner im internationalen Express-Geschäft bestätige das schwache Marktumfeld in diesem Bereich. Dies stimme auch vorsichtig mit Blick auf die Express-Sparte von DHL, schrieb sie./rob/tih/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
48.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38.22 € 		Abst. Kursziel*:
26.90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.36%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

