DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
30.72CHF
8.99CHF
41.37 %
02.06.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.09.2025 08:49:34
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Alexia Dogani zog in einer am Freitag vorliegenden Studie Rückschlüsse aus dem jüngsten Quartalsbericht des Konkurrenten Fedex. Die Entwicklung der Amerikaner im internationalen Express-Geschäft bestätige das schwache Marktumfeld in diesem Bereich. Dies stimme auch vorsichtig mit Blick auf die Express-Sparte von DHL, schrieb sie./rob/tih/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
48.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38.22 €
|
Abst. Kursziel*:
26.90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.36%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:30
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Deutsche Bank AG senkt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf niedrigere Bewertung (finanzen.ch)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Freitagvormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
18.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post) (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08:49
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|14.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|25.06.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08:37
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|16.05.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|30.72
|41.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|
Deutsche Bank AG
Aumovio Buy
|08:49
|
JP Morgan Chase & Co.
DHL Group Overweight
|08:39
|
RBC Capital Markets
Scout24 Outperform
|08:37
|
Deutsche Bank AG
DHL Group Hold
|08:37
|
Jefferies & Company Inc.
FedEx Buy
|08:34
|
JP Morgan Chase & Co.
K+S Neutral
|08:33
|
JP Morgan Chase & Co.
FedEx Overweight