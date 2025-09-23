Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.09.2025 15:08:17

EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Tobias Meyer, Kauf

DHL Group
34.84 CHF -2.36%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.09.2025 / 15:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Tobias
Nachname(n): Meyer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Post AG

b) LEI
8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005552004

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
37,47 EUR 12.589,92 EUR
37,50 EUR 43.800,00 EUR
37,49 EUR 66.207,34 EUR
37,48 EUR 64.840,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
37,4875 EUR 187.437,6600 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


23.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100832  23.09.2025 CET/CEST





