NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Michael Aspinall zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit von der Branchen-Berichtssaison zum zweiten Quartal. Die Erträge seien in einem volatilen Umfeld stabil gehalten worden und die Spediteure hätten trotz Zöllen weiteres organisches Wachstum unter Beweis gestellt. DHL bleibt sein "Top Pick"./tih/he;