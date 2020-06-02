Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Michael Aspinall zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit von der Branchen-Berichtssaison zum zweiten Quartal. Die Erträge seien in einem volatilen Umfeld stabil gehalten worden und die Spediteure hätten trotz Zöllen weiteres organisches Wachstum unter Beweis gestellt. DHL bleibt sein "Top Pick"./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 12:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.13 € 		Abst. Kursziel*:
53.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.45%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

