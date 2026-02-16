Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’649 0.4%  SPI 18’820 0.3%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’914 0.0%  Euro 0.9129 0.2%  EStoxx50 6’001 0.3%  Gold 4’997 -0.9%  Bitcoin 53’683 1.6%  Dollar 0.7701 0.3%  Öl 68.0 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie im Plus: Konzern lanciert "Nestlé Vital" - BLV prüft Vorgehen bei Säuglingsmilch-Fall
Ausblick Amrize: Solides Wachstum erwartet - Aufschwung in Sicht
HENSOLDT-Aktie im Minus: Strategische Partnerschaft mit Schwarz Digits für Cloud-Lösungen
Was steckt hinter dem TACO-Trade? So reagieren Investoren auf Trumps Drohungen
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Suche...

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.02.2026 14:02:03

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

BASF
46.07 CHF -1.09%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.02.2026 / 14:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 15. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 16. Februar 2026 – Im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschliesslich 13. Februar 2026 wurde eine Anzahl von 21.113 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
09.02.2026 10.133 48,3441 XETA
09.02.2026 2.334 48,3438 TQEX
09.02.2026 6.453 48,3308 CEUX
09.02.2026 2.193 48,3774 AQEU
10.02.2026 0 - XETA
10.02.2026 0 - TQEX
10.02.2026 0 - CEUX
10.02.2026 0 - AQEU
11.02.2026 0 - XETA
11.02.2026 0 - TQEX
11.02.2026 0 - CEUX
11.02.2026 0 - AQEU
12.02.2026 0 - XETA
12.02.2026 0 - TQEX
12.02.2026 0 - CEUX
12.02.2026 0 - AQEU
13.02.2026 0 - XETA
13.02.2026 0 - TQEX
13.02.2026 0 - CEUX
13.02.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschliesslich 13. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 12.094.517 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2277014  16.02.2026 CET/CEST