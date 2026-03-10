Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
10.03.2026 14:18:00
Positive Signale bei Airbus: Warum die Aktie nach den neuesten Produktionsdaten steigt
Airbus beschleunigt im Februar das Tempo und liefert 35 Flugzeuge an Kunden aus, womit die Gesamtzahl im laufenden Jahr auf 54 Maschinen steigt.
Airbus hat im Februar 35 Flugzeuge an 26 Kunden übergeben. Damit wurden seit Jahresanfang 54 Maschinen ausgeliefert, davon neun A320neo und 31 A321neo, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem buchte Airbus brutto 28 Flugzeugbestellungen. Im XETRA-Handel zieht die Airbus-Aktie am Montag zeitweise um 1,17 Prozent auf 177,40 Euro an.
DJG/sha/flf
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Airbus
