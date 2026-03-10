Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’058 0.5%  SPI 18’125 0.9%  Dow 47’743 0.0%  DAX 23’927 2.2%  Euro 0.9025 -0.2%  EStoxx50 5’810 2.2%  Gold 5’215 1.4%  Bitcoin 54’940 3.1%  Dollar 0.7747 -0.3%  Öl 92.2 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NIO-Aktie springt an: E-Autobauer schafft im Schlussquartal die Gewinnzone
Lumentum-Aktie steigt nach NVIDIA-Milliardeninvest weiter: Folgt jetzt der Aufstieg in den S&P 500?
Gigantischer Datenvorsprung bei Tesla-Aktie: FSD erreicht 8 Milliarden Meilen vor Europa-Start
Shell veräussert Jiffy Lube für Milliardensumme - Aktie in Rot
LANXESS-Aktie gefragt: Moody's stuft Bonitätseinschätzung ab
Suche...
eToro entdecken

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Solide Zahlen? 10.03.2026 14:18:00

Positive Signale bei Airbus: Warum die Aktie nach den neuesten Produktionsdaten steigt

Positive Signale bei Airbus: Warum die Aktie nach den neuesten Produktionsdaten steigt

Airbus beschleunigt im Februar das Tempo und liefert 35 Flugzeuge an Kunden aus, womit die Gesamtzahl im laufenden Jahr auf 54 Maschinen steigt.

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
44.60 EUR 1.83%
Kaufen Verkaufen
Der Flugzeugbauer Airbus hat im Februar 35 Flugzeuge an 26 Kunden übergeben. Damit wurden seit Jahresanfang 54 Maschinen ausgeliefert, davon neun A320neo und 31 A321neo, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem buchte Airbus brutto 28 Flugzeugbestellungen.

Im XETRA-Handel zieht die Airbus-Aktie am Montag zeitweise um 1,17 Prozent auf 177,40 Euro an.

DJG/sha/flf

DOW JONES

Weitere Links:

Merz kündigt in China Airbus-Deal an - Aktie steigt

Bildquelle: Airbus