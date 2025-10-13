freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
13.10.2025 13:43:53
EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: freenet AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
freenet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 05, 2025
Address: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/downloads/index.html
Language: English
Date of disclosure: November 05, 2025
Address: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/downloads/index.html
13.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|freenet AG
|Hollerstrasse 126
|24782 Buedelsdorf
|Germany
|Internet:
|www.freenet.ag
|End of News
|EQS News Service
|
2212020 13.10.2025 CET/CEST
