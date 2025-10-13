Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

13.10.2025 13:43:53

EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

freenet
25.02 CHF -6.13%
EQS Preliminary announcement financial reports: freenet AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
freenet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

13.10.2025 / 13:43 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

freenet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 05, 2025
Address: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/downloads/index.html

Language: English
Date of disclosure: November 05, 2025
Address: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/downloads/index.html

13.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: freenet AG
Hollerstrasse 126
24782 Buedelsdorf
Germany
Internet: www.freenet.ag

 
End of News EQS News Service

2212020  13.10.2025 CET/CEST

