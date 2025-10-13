EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: freenet AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

freenet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



13.10.2025 / 13:43 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year



Language: German

Date of disclosure: November 05, 2025

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 05, 2025

Address:

freenet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: November 05, 2025Address: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/downloads/index.html Language: EnglishDate of disclosure: November 05, 2025Address: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/downloads/index.html

13.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com

