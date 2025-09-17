Eli Lilly-Aktie dennoch tiefer: Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten könnte von FDA bis Jahresende genehmigt werden

• Phase-3-Studie: Orforglipron senkt Gewicht erheblich• Analysten sehen Umsatzpotenzial in Milliardenhöhe bei früherem Marktstart• Konkurrenz zu Novo Nordisk dürfte Preisdruck im GLP-1-Segment erhöhen

Phase-3-Studie belegt Wirksamkeit der neuen Abnehmpille

Eli Lilly hat vollständige Ergebnisse seiner Phase-3-Studie ATTAIN-1 veröffentlicht, die die Wirksamkeit der experimentellen Abnehmpille Orforglipron bestätigen. Bei Patienten ohne Diabetes, aber mit Adipositas oder Übergewicht, führte das Medikament über 72 Wochen hinweg zu einer durchschnittlichen Gewichtsabnahme von 12,4 Kilogramm (12,4 Prozent) in der höchsten Dosierung.

Neben der deutlichen Gewichtsreduktion zeigte das Präparat signifikante Verbesserungen bei kardiometabolischen Risikofaktoren wie Blutzucker, Blutdruck, Cholesterin und Entzündungsmarkern. Fast 40 Prozent der Patienten mit der höchsten Dosis verloren mindestens 15 Prozent ihres Körpergewichts. Bei Teilnehmern mit Prädiabetes normalisierten sich die Blutzuckerwerte in bis zu 91 Prozent der Fälle, verglichen mit 42 Prozent unter Placebo.

Die Ergebnisse wurden auf der Jahrestagung der European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2025 präsentiert und parallel im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Analysten sehen Milliardenpotenzial für Orforglipron

Marktexperten sind sich einig, dass Orforglipron die Adipositastherapie revolutionieren könnte. Die Tablette, die einmal täglich eingenommen wird, gilt als einfach anzuwenden und könnte im Gegensatz zu den bisherigen Injektionen eine breitere Patientenakzeptanz erreichen.

Laut Goldman Sachs würde eine vorgezogene Markteinführung allein in den USA zusätzliche Einnahmen von rund einer Milliarde US-Dollar bringen. Analysten sehen Orforglipron zudem als sehr geeignet für das neue FDA-Fast-Track-Programm, das Zulassungen innerhalb von ein bis zwei Monaten ermöglicht. "Wir halten Orforglipron für einen idealen Kandidaten für dieses Pilotprogramm, da es eine chronische Erkrankung mit hoher Belastung behandelt und zu einem paritätischen Preis angeboten werden kann", sagte Jefferies-Analyst Akash Tewari in einer aktuellen Studie.

Wettbewerb mit Novo Nordisk verschärft sich

Der dänische Konkurrent Novo Nordisk arbeitet unterdessen an einer eigenen oralen GLP-1-Pille, doch Experten zufolge könnte Lilly mit Orforglipron im Vorteil sein: Während Novo auf eine aufwendige Peptid-Herstellung setzt, basiert Lillys Ansatz auf einer synthetischen Verbindung, die sich einfacher und günstiger produzieren lässt.

Analysten erwarten, dass der Preisdruck im milliardenschweren GLP-1-Markt zunimmt. Während Injektionspräparate derzeit bis zu 8'000 US-Dollar jährlich kosten, rechnen Marktbeobachter mit einem Nettopreis von etwa 400 US-Dollar pro Monat für neue orale Medikamente - ein Niveau, das den Zugang für Patienten deutlich erleichtern könnte.

Zulassung schon 2025 möglich

Eli Lilly plant, Orforglipron bis Ende des Jahres bei der FDA einzureichen. Eine Entscheidung könnte - sollte das beschleunigte Prüfverfahren greifen - bereits Ende 2025 fallen. Darüber hinaus will Lilly 2026 einen weiteren Antrag für die Behandlung von Typ-2-Diabetes stellen.

Die positiven Studiendaten und die Aussicht auf eine schnelle Zulassung haben die Aktie von Eli Lilly erneut in den Fokus von Anlegern gerückt. Experten sehen in Orforglipron das Potenzial, das erste breit verfügbare Standardmedikament gegen Adipositas zu werden.

Berenberg skeptisch

Die Analysten von Berenberg zeigten sich derweil jüngst vorsichtiger für Eli Lilly. Sie haben ihre Einschätzung zurückgenommen. Nach einer mehrjährigen Phase überdurchschnittlicher Kursgewinne sehen sie die Aktie nun nur noch als Halteposition und senkten ihr Kursziel von 970 auf 830 US-Dollar. Begründet wird die Neubewertung damit, dass der Boom im Bereich Adipositas-Medikamente inzwischen seinen Höhepunkt erreicht haben könnte und die aktuellen Gewinnerwartungen am Markt als zu ambitioniert eingeschätzt werden. Stattdessen bevorzugt Berenberg künftig den Konkurrenten Novo Nordisk, der in diesem Segment als attraktiver bewertet gilt. Die Aktie der Dänen empfehlen die Analysten von Berenberg daher auch zum Kauf. Zwar wurde das Kursziel auf 425 dänische Kronen reduziert, doch nach mehreren Prognosekorrekturen seit dem Hoch im Jahr 2024 seien die Erwartungen inzwischen deutlich realistischer. Dadurch eröffnen sich aus Sicht der Bank wieder attraktivere Chancen für Kursgewinne. Trotz anhaltender Herausforderungen könne das neue Management mit positiven Impulsen überraschen.

Die Eli Lilly-Aktie tendierte an der NYSE im nachbörslichen Dienstagshandel zuletzt 0,13 Prozent tiefer auf 763,70 US-Dollar, zeigt sich vorbörslich am Freitag mit weiteren Verlusten von 0,48 Prozent bei 761,04 US-Dollar, während Novo Nordisk-Papiere zur Wochenmitte in Kopenhagen zeitweise um 1,75 Prozent auf 365,40 DKK zulegen können.

Redaktion finanzen.ch