Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’003 -0.1%  SPI 16’710 0.0%  Dow 45’758 -0.3%  DAX 23’440 0.5%  Euro 0.9324 -0.1%  EStoxx50 5’388 0.3%  Gold 3’665 -0.7%  Bitcoin 92’148 0.4%  Dollar 0.7873 0.1%  Öl 68.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ripple-ETFs: Die unterschätzten Gewinner im Vergleich zu Ethereum-ETFs?
Baidu-Aktie steigt: Mögliche Neuausrichtung auf eigene Chips beflügelt auch Alibaba
Palantir-Aktie erneut tiefer: Lohnt der Einstieg nach der Kurskorrektur trotz starker Zahlen?
Eli Lilly-Aktie dennoch tiefer: Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten könnte von FDA bis Jahresende genehmigt werden
Unilever-Aktie verliert: Ben & Jerry's-Mitgründer geht vor Abspaltung des Unternehmens
Suche...

Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Tech-Euphorie in Asien 17.09.2025 10:25:00

Baidu-Aktie steigt: Mögliche Neuausrichtung auf eigene Chips beflügelt auch Alibaba

Baidu-Aktie steigt: Mögliche Neuausrichtung auf eigene Chips beflügelt auch Alibaba

Die Aktie von Baidu legt nach Berichten über selbstentwickelte Chips zweistellig zu. Anleger sehen darin ein Signal für mehr Unabhängigkeit etwa von NVIDIA.

NVIDIA
138.27 CHF -0.23%
Kaufen Verkaufen
• Baidu entwickelt eigene Chips, Unabhängigkeit von NVIDIA im Fokus
• Baidu-Aktie schiesst zweistellig hoch
• Alibaba und Tencent profitieren im Fahrwasser der Rally

Baidu überrascht mit eigener Chip-Strategie

Kurstreibende Neuigkeiten an den asiatischen Börsen: Baidu soll damit begonnen haben, eigene Prozessoren beim Training seiner KI-Modelle einzusetzen. Ziel sei es, die Abhängigkeit von den derzeit dominierenden Chips des US-Chipriesen NVIDIA zu verringern.

Die Eigenentwicklung werde Dow Jones Newswires zufolge zunächst genutzt, um Baidus Ernie-Sprachmodelle weiterzuentwickeln. Analysten sehen darin einen strategisch wichtigen Schritt, da der Export restriktiver US-Technologie nach China zunehmend unter Druck steht.

Anleger feierten den Schritt: In Hongkong zog die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns um kräftige 15,72 Prozent auf 131,00 Hongkong-Dollar an.

Mitzieheffekt für Tech-Schwergewichte

Die Kursrally von Baidu sorgte auch bei anderen Schwergewichten des Sektors für Auftrieb. So kletterte etwa Alibaba um 5,28 Prozent auf 161,60 Hongkong-Dollar, Tencent-Papiere verteuern sich um 2,56 Prozent auf 661,50 Hongkong-Dollar.

Neue Dynamik für Chinas KI-Industrie

Mit der Chip-Offensive könnte Baidu zu einem Vorreiter der heimischen Halbleiterstrategie werden. Sollte sich die Eigenentwicklung im Praxiseinsatz bewähren, hätte das Unternehmen nicht nur einen technologischen Vorteil, sondern würde zugleich geopolitischen Risiken besser standhalten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie bleibt Favorit: Analysten heben Kursziele an
NVIDIA revolutioniert die Welt: In diesen Bereichen wird die Technologie des KI-Giganten eingesetzt
NVIDIA-Aktie im Blick: China setzt trotz Druck der Regierung weiter auf Chips des KI-Giganten

Bildquelle: testing / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com