Dow Jones aktuell 04.09.2025 22:33:48

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der Dow Jones gewann am Donnerstag an Wert.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.77 Prozent höher bei 45’621.29 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.146 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.084 Prozent fester bei 45’309.43 Punkten in den Handel, nach 45’271.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45’160.74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45’632.39 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0.737 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44’173.64 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 04.06.2025, bei 42’427.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40’974.97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7.62 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’757.84 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 4.29 Prozent auf 235.68 USD), Goldman Sachs (+ 2.51 Prozent auf 748.90 USD), 3M (+ 2.32 Prozent auf 155.52 USD), American Express (+ 2.14 Prozent auf 330.65 USD) und Walmart (+ 1.50 Prozent auf 100.93 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-4.85 Prozent auf 244.01 USD), Amgen (-1.32 Prozent auf 280.10 USD), Coca-Cola (-1.07 Prozent auf 68.25 USD), Boeing (-0.70 Prozent auf 230.75 USD) und Chevron (-0.23 Prozent auf 157.69 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 30’388’580 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.576 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.31 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

