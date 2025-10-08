Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

Um 15:58 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.15 Prozent auf 46’533.71 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.014 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.210 Prozent fester bei 46’700.90 Punkten, nach 46’602.98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 46’738.73 Punkte, das Tagestief hingegen 46’498.39 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0.518 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 08.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45’514.95 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2025, den Wert von 44’240.76 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 08.10.2024, mit 42’080.37 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 9.77 Prozent zu. Bei 47’049.64 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 1.65 Prozent auf 188.10 USD), UnitedHealth (+ 1.44 Prozent auf 368.90 USD), Cisco (+ 1.33 Prozent auf 69.90 USD), Caterpillar (+ 1.23 Prozent auf 492.72 USD) und Travelers (+ 0.36 Prozent auf 286.01 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-1.28 Prozent auf 236.66 USD), Chevron (-0.98 Prozent auf 153.39 USD), Goldman Sachs (-0.97 Prozent auf 782.00 USD), American Express (-0.88 Prozent auf 325.10 USD) und IBM (-0.85 Prozent auf 291.38 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’050’791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3.882 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch