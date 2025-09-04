McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
|Lukrative McDonalds-Anlage?
|
04.09.2025 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in McDonalds-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem McDonalds-Papier statt. Diesen Tag beendete das McDonalds-Papier bei 211.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.723 McDonalds-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’494.31 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 03.09.2025 auf 316.39 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 49.43 Prozent.
Insgesamt war McDonalds zuletzt 225.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
16:01
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.09.25
|McDonalds Aktie News: Anleger schicken McDonalds am Abend ins Plus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|McDonalds Aktie News: McDonalds verbilligt sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
31.08.25
|August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der McDonalds-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
28.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
27.08.25
|Das mögen McDonald's Mitarbeiter an ihren Kunden nicht (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|28.07.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
