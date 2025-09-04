Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem McDonalds-Papier statt. Diesen Tag beendete das McDonalds-Papier bei 211.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.723 McDonalds-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’494.31 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 03.09.2025 auf 316.39 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 49.43 Prozent.

Insgesamt war McDonalds zuletzt 225.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch