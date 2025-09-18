Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.27 Prozent fester bei 46’142.42 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18.201 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.521 Prozent leichter bei 45’778.40 Punkten, nach 46’018.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45’954.73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46’317.52 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.641 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 18.08.2025, bei 44’911.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’171.66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 41’503.10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8.85 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 46’317.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 3.62 Prozent auf 466.96 USD), NVIDIA (+ 3.49 Prozent auf 176.24 USD), IBM (+ 2.29 Prozent auf 265.00 USD), American Express (+ 1.69 Prozent auf 341.67 USD) und Cisco (+ 1.42 Prozent auf 68.68 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Visa (-2.32 Prozent auf 338.18 USD), UnitedHealth (-1.99 Prozent auf 334.82 USD), Procter Gamble (-1.88 Prozent auf 157.32 USD), Johnson Johnson (-1.72 Prozent auf 174.16 USD) und McDonalds (-1.26 Prozent auf 301.14 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 50’035’910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.603 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Merck-Aktie weist mit 9.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6.19 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch