Starker Wochentag in New York: Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.30 Prozent auf 46’158.16 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18.201 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.521 Prozent leichter bei 45’778.40 Punkten, nach 46’018.32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 46’317.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45’954.73 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.676 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’911.82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42’171.66 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.09.2024, wies der Dow Jones 41’503.10 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8.88 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 46’317.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 3.59 Prozent auf 176.41 USD), Caterpillar (+ 3.45 Prozent auf 466.21 USD), IBM (+ 1.80 Prozent auf 263.75 USD), American Express (+ 1.49 Prozent auf 341.01 USD) und Cisco (+ 1.28 Prozent auf 68.59 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Procter Gamble (-1.57 Prozent auf 157.81 USD), McDonalds (-1.31 Prozent auf 300.96 USD), Visa (-1.31 Prozent auf 341.68 USD), Verizon (-1.18 Prozent auf 43.69 USD) und Johnson Johnson (-1.09 Prozent auf 175.27 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 26’510’268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.603 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch