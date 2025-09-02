Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CAC 40-Marktbericht 02.09.2025 17:58:25

Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der CAC 40 verlor zum Handelsschluss an Wert.

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel letztendlich um 0.70 Prozent auf 7’654.25 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.326 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.295 Prozent höher bei 7’730.61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’707.90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’648.13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’738.18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’546.16 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 02.06.2025, einen Stand von 7’737.20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7’646.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3.52 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’257.88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’763.76 Zählern erreicht.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 169’316 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 250.075 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 2.70 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

