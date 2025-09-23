Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
7.79CHF
-0.03CHF
-0.40 %
18:00:01
BRXC
23.09.2025 18:33:46
Stellantis Buy
Stellantis
7.79 CHF -0.40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach einer Veranstaltung mit Leapmotor zur Zusammenarbeit mit dem Autokonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Leapmotor-Management habe sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr bekräftigt, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte auch im kommenden Jahr stabil bleiben./niw/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stellantis
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
8.45 €
Abst. Kursziel*:
30.18%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
8.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
31.00%
Analyst Name::
Philippe Houchois
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
