Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’103 -0.2%  SPI 16’803 -0.1%  Dow 46’260 -0.3%  DAX 23’611 0.4%  Euro 0.9348 0.0%  EStoxx50 5’472 0.6%  Gold 3’777 0.8%  Bitcoin 88’619 -0.8%  Dollar 0.7913 -0.2%  Öl 67.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wie viel Gewinn ein Stellar-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel Gewinn hätte eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Investment-Ideen abseits von KI und Zinsen: Portfoliomanager nennt Small- und Mid-Caps
Nach Bitcoin-Erfolg: BlackRock plant wohl tokenisierte ETFs
Goldpreis-Rally: Warum Goldman Sachs bis 2026 neue Rekorde voraussagt
Suche...

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

7.79
CHF
-0.03
CHF
-0.40 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2025 18:33:46

Stellantis Buy

Stellantis
7.79 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach einer Veranstaltung mit Leapmotor zur Zusammenarbeit mit dem Autokonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Leapmotor-Management habe sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr bekräftigt, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte auch im kommenden Jahr stabil bleiben./niw/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Stellantis

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Stellantis-Kurs >5 >10
Fallender Stellantis-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.45 € 		Abst. Kursziel*:
30.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.00%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten