FDA-Zulassung 25.10.2025 09:32:00

Bayer-Aktie: Bayer erhält in den USA Zulassung für Elinzanetant

Bayer kann sein Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA auf den Markt bringen.

Wie der Konzern mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA das unter dem Markennamen Lynkuet geführte Medikament zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (Hitzewallungen) zugelassen. Elinzanetant gilt als möglicher Blockbuster.

"Diese FDA-Zulassung stellt einen grossen Schritt nach vorne dar - unsere erste hormonfreie Therapie zur Behandlung von vasomotorischen Symptomen der Wechseljahre", sagte Christine Roth, Executive Vice President, Global Product Strategy and Commercialization bei Bayer. Elinzanetant wird voraussichtlich ab November 2025 in den USA verfügbar sein.

Das Medikament ist bereits in Australien, in Kanada, im Vereinigten Königreich sowie in der Schweiz zugelassen. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung in der EU wird in den kommenden Monaten erwartet.

DJG/mgo/mpt

DOW JONES

Weitere Links:

Bayer-Aktie trotzdem höher: S&P sieht Ausblick für Rating des Pharmakonzerns schwächer

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

