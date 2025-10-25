|Zwei neue Mitglieder
|
25.10.2025 08:55:00
Clariant-Aktie: Verkleinerung des Verwaltungsrats auf 8 von 11 Personen
Clariant will den Verwaltungsrat verkleinern und gleichzeitig zwei neue unabhängige Mitglieder ins Gremium aufnehmen.
An der kommenden GV vom 1. April 2026 werden laut den Angaben Roberto Gualdoni, Geoffery Merszei, Eveline Saupper, Peter Steiner und Konstantin Winterstein nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Dafür will der Verwaltungsrat dann zwei neue, unabhängige Mitglieder zur Wahl vorschlagen, womit sich das Germium auf acht von elf Mitgliedern verkleinern würde.
cf/uh
Muttenz (awp)
