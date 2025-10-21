Dienstagshandel in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus

Am Dienstag ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.47 Prozent auf 46’924.74 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.738 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.843 Prozent auf 46’312.88 Punkte an der Kurstafel, nach 46’706.58 Punkten am Vortag.

Bei 47’125.66 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 46’688.25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, lag der Dow Jones bei 46’315.27 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 21.07.2025, einen Stand von 44’323.07 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2024, den Wert von 42’931.60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10.69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 47’125.66 Punkte. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 7.66 Prozent auf 166.64 USD), Coca-Cola (+ 4.06 Prozent auf 71.22 USD), Salesforce (+ 3.59 Prozent auf 263.41 USD), Amazon (+ 2.56 Prozent auf 222.03 USD) und Sherwin-Williams (+ 2.17 Prozent auf 338.44 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil JPMorgan Chase (-1.74 Prozent auf 297.09 USD), Caterpillar (-1.23 Prozent auf 524.65 USD), Verizon (-1.23 Prozent auf 40.30 USD), Johnson Johnson (-0.95 Prozent auf 191.88 USD) und NVIDIA (-0.81 Prozent auf 181.16 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 26’469’973 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.819 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch