Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones nachmittags

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 1.27 Prozent auf 48’669.91 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.067 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1.01 Prozent auf 47’573.96 Punkte an der Kurstafel, nach 48’057.75 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48’082.90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 48’722.98 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 1.46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47’927.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, stand der Dow Jones noch bei 46’108.00 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 44’148.56 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 14.81 Prozent zu Buche. 48’722.98 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Visa (+ 5.18 Prozent auf 342.60 USD), Home Depot (+ 3.53 Prozent auf 307.65 EUR), UnitedHealth (+ 3.20 Prozent auf 338.87 USD), 3M (+ 2.36 Prozent auf 169.57 USD) und Goldman Sachs (+ 2.31 Prozent auf 909.75 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-2.09 Prozent auf 179.94 USD), Coca-Cola (-1.79 Prozent auf 68.95 USD), IBM (-0.79 Prozent auf 310.20 USD), Amazon (-0.78 Prozent auf 229.97 USD) und Cisco (-0.59 Prozent auf 79.78 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21’070’621 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.843 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8.52 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

