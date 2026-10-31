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01.11.2026 00:00:00
Chevron Raises Exploration Spending By 50%
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chevron Corp.
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30.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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30.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
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29.10.26
|Ausblick: Chevron legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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28.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
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28.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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27.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Chevron Corp.
|06.01.26
|Chevron Outperform
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|01.11.24
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.