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17.11.2026 12:24:40
MARKT USA/Wall Street dürfte vor Nvidia-Zahlen weiter nachgeben
Nach dem Vortagesabsturz deuten sich am Dienstag weitere Verluste an der Wall Street an. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt schliessen. Damit dürften die Abschläge nicht mehr die Dynamik vom Wochenstart erreichen. Doch die nach Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen von Nvidia lassen keine Kauflaune aufkommen. Nach der jüngsten Führungskrise und der Frage nach der künftigen Strategie kommt den Drittquartalszahlen und möglichen Aussagen von Interims-CEO Colette Kress besondere Bedeutung zu, um Hinweise auf die Zukunft des Unternehmens zu erhalten.
Es wird erwartet, dass Nvidia erneut ein Quartal mit starkem Umsatzwachstum meldet. Interimschefin Kress soll Nvidias aggressive Übernahmepolitik zügeln - eine Praxis, die bislang die breitere KI-Wirtschaft gestützt hat. "Investoren wollen zudem wissen, wie lange der Superzyklus bei den Investitionsausgaben der Hyperscaler das Umsatzwachstum von Nvidia noch stützen wird und ob das Unternehmen auf Kurs ist, in den kommenden Jahren einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar zu erreichen", merkt Analystin Kathleen Brooks von XTB an. Der Chipkonzern könnte zudem versuchen, die Aktionäre mit einem weiteren grossen Aktienrückkaufprogramm oder mit Dividenden zu erfreuen.
Dass der abgesetzte Ex-CEO Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurückkehrt, scheint indes ausgeschlossen. Das Board erwägt laut Kreisen nicht, den Mitgründer wieder als CEO einzusetzen. Nvidia hat unterdessen einen Ausschuss zur Überwachung der nationalen Sicherheit und der Exportkontrollen eingerichtet. Der Schritt steht im Zusammenhang mit den Vorkommnissen um Nvidia-Gründer Huang. Die Aktien verlieren im vorbörslichen Handel weitere 0,7 Prozent.
Wie bereits am Vortag bremsen auch neue US-Vorschriften den Markt und besonders den Technologiesektor. Diese sollen Chinas Zugriff auf fortschrittliche KI-Rechenleistung, einschliesslich der KI-Chips von Nvidia, über Remote-Rechenzentren eindämmen. "Dies ist eine bedeutsame Eskalation, da die Beschränkungen über die Frage hinausgehen, wer fortschrittliche Chips kaufen kann, hin zu der Frage, wer aus der Ferne auf deren Rechenleistung zugreifen kann", sagt Chef-Anlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets.
Die anstehenden Einzelhandelsumsätze und Importpreise für den Oktober dürften indes die laufende Zinsdebatte befeuern.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2026 06:24 ET (11:24 GMT)
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