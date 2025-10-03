Boeing wird Langstreckenmodell 777X später ausliefern - Agentur

Von George Glover

DOW JONES--Der US-Flugzeugbauer Boeing soll einem Agenturbericht zufolge den Start seines neuen Langstreckenmodells 777x weiter verschieben. Der 777X-Jet des Flugzeugherstellers soll 2027 zum ersten Mal kommerziell fliegen und nicht erst Ende nächsten Jahres, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Kunde, die Deutsche Lufthansa, plane die Verzögerung bereits ein. Auch bei Emirates rechne man demnach offenbar nicht mit einem Einsatz vor 2027. Boeing lehnte eine Stellungnahme ab und bei der Deutschen Lufthansa war kurzfristig keine Stellungnahme erhältlich.

Der Gewinn des Flugzeugbauers könnte unter der Verzögerung leiden. Geringfügige Verzögerungen könnten erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, sagte CEO Kelly Ortberg auf einer Morgan-Stanley-Konferenz im vergangenen Monat, als er davor warnte, dass noch ein "Berg von Arbeit" zu erledigen sei, um die 777X bei der US-Flugaufsichtsbehörde FAA zu zertifizieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 06:58 ET (10:58 GMT)