Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.10.2025 12:58:39
Boeing wird Langstreckenmodell 777X später ausliefern - Agentur
Von George Glover
DOW JONES--Der US-Flugzeugbauer Boeing soll einem Agenturbericht zufolge den Start seines neuen Langstreckenmodells 777x weiter verschieben. Der 777X-Jet des Flugzeugherstellers soll 2027 zum ersten Mal kommerziell fliegen und nicht erst Ende nächsten Jahres, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Kunde, die Deutsche Lufthansa, plane die Verzögerung bereits ein. Auch bei Emirates rechne man demnach offenbar nicht mit einem Einsatz vor 2027. Boeing lehnte eine Stellungnahme ab und bei der Deutschen Lufthansa war kurzfristig keine Stellungnahme erhältlich.
Der Gewinn des Flugzeugbauers könnte unter der Verzögerung leiden. Geringfügige Verzögerungen könnten erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, sagte CEO Kelly Ortberg auf einer Morgan-Stanley-Konferenz im vergangenen Monat, als er davor warnte, dass noch ein "Berg von Arbeit" zu erledigen sei, um die 777X bei der US-Flugaufsichtsbehörde FAA zu zertifizieren.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 03, 2025 06:58 ET (10:58 GMT)
Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|
30.07.25
|Ausblick: Deutsche Lufthansa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.04.25
|Ausblick: Deutsche Lufthansa gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.04.25
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)