NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving verwies in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse darauf, dass der nächste große Deal ein wahrscheinlicher Verkauf der portugiesischen Fluggesellschaft TAP im Jahr 2026 sein werde. Dass sich darauf derzeit alle drei Netzwerkgruppen vorbereiteten, habe gute Gründe, denn TAP sei profitabel und zudem stark in der attraktiven Nische Europa?Brasilien vertreten. Integration sei das Gebot der Stunde. Der Analyst hält IAG für den wahrscheinlichsten Käufer, nachdem die Airline ihre Übernahme von Air Europa aufgegeben hat. Die kartellrechtlichen Hürden sollten aber für jeden überwindbar sein./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Lufthansa AG
Aktuelle Aktienanalysen
