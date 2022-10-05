Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’512 -0.7%  SPI 17’190 -0.7%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’318 -1.2%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 5’569 -1.3%  Gold 4’037 -0.2%  Bitcoin 72’411 -1.2%  Dollar 0.7959 0.0%  Öl 63.9 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
TKMS-Aktie mit Aufstiegschancen: Kommt jetzt der Schritt in den MDAX?
Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Airbus zieht Grossauftrag aus Emiraten an Land - Aktie tiefer
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
Plus500 Depot

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

16.00
CHF
1.00
CHF
6.67 %
05.10.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 09:59:32

Lufthansa Market-Perform

Lufthansa
7.04 CHF -3.01%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving verwies in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse darauf, dass der nächste große Deal ein wahrscheinlicher Verkauf der portugiesischen Fluggesellschaft TAP im Jahr 2026 sein werde. Dass sich darauf derzeit alle drei Netzwerkgruppen vorbereiteten, habe gute Gründe, denn TAP sei profitabel und zudem stark in der attraktiven Nische Europa?Brasilien vertreten. Integration sei das Gebot der Stunde. Der Analyst hält IAG für den wahrscheinlichsten Käufer, nachdem die Airline ihre Übernahme von Air Europa aufgegeben hat. Die kartellrechtlichen Hürden sollten aber für jeden überwindbar sein./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Lufthansa

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Lufthansa-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Lufthansa-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7.50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7.63 € 		Abst. Kursziel*:
-1.76%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.88%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:09 Lufthansa Buy UBS AG
06:08 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen