Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 227,59 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 44'072 Punkten notiert. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 226,84 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 229,00 USD. Zuletzt wechselten 158'284 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 6,59 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,35 Prozent.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.87 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.75 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,964 USD je Boeing-Aktie.

