|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2025 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 227,59 USD ab.
Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 227,59 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 44'072 Punkten notiert. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 226,84 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 229,00 USD. Zuletzt wechselten 158'284 Boeing-Aktien den Besitzer.
Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 6,59 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,35 Prozent.
Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.87 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.75 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,964 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Boeing-Aktie stärker: Cathay Pacific bestellt wieder Maschinen bei Boeing
Streik bei Boeing: Beschäftigte in Missouri und Illinois legen Arbeit nieder - Aktie tiefer
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren eingefahren
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:02
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
07.08.25
|NYSE-Handel Dow Jones sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Boeing-Aktie stärker: Cathay Pacific bestellt wieder Maschinen bei Boeing (AWP)
|
06.08.25
|Cathay Pacific bestellt 14 Boeing-Flugzeuge (AWP)
|
05.08.25
|Börse New York: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
05.08.25
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|05.08.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
DocMorris am 08.08.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGeopolitisches Umfeld im Blick: SMI fällt zurück -- DAX etwas schwächer -- US-Börsen wenig bewegt -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die US-Börsen zeigen sich unterdessen kaum verändert. An den asiatischen Börsen legten die Kurse zum Wochenstart zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}