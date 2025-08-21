|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Spekulationen über einen möglichen Großauftrag auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Sollten sich die von der Nachrichtenagentur Bloomberg kolportierten Verhandlungen über eine Bestellung von bis zu 500 Flugzeugen aus China bewahrheiten, wäre dies für den Flugzeugbauer der erste neue Auftrag aus dem Reich der Mitte seit 2017, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 224.46
|
Abst. Kursziel*:
22.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 229.48
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.84%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
21.08.25
|Boeing Aktie News: Boeing präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Handel in New York: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Fehlende Impulse in New York: Dow Jones pendelt am Dienstagmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.08.25