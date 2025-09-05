Boeing Aktie 913253 / US0970231058
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im August seien die Flüge des Großraum-Frachtflugzeugs Dreamlifter nach dem starken Juli abgeflaut, schrieb Gavin Parsons am Freitagabend nach Auswertung der Daten. Die Anzahl der Flüge des Frachters korreliert eng mit den Produktionszahlen des Langstrecken-Verkehrsflugzeugs 787, da Boeing im Dreamliner wichtige Teile dafür transportiere./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 229.61
|
Abst. Kursziel*:
21.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 229.69
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.90%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
