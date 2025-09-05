Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9338 -0.1%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’597 0.3%  Bitcoin 88’555 -0.3%  Dollar 0.7968 -0.1%  Öl 66.7 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Conti, Schaeffler & Co: Deutsche Autozulieferer unter Druck - Tausende Stellen wackeln
Immofonds steigert 2024/25 Mietertrag und Portfolio-Wert deutlich
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Zurich Insurance Group - Mehr als 150 Jahre Konzerngeschichte
RWE-Aktie: RWE sichert sich Apollo als Partner für Amprion-Finanzierung
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

184.03
CHF
-7.20
CHF
-3.76 %
05.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 07:27:42

Boeing Buy

Boeing
184.03 CHF -3.76%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im August seien die Flüge des Großraum-Frachtflugzeugs Dreamlifter nach dem starken Juli abgeflaut, schrieb Gavin Parsons am Freitagabend nach Auswertung der Daten. Die Anzahl der Flüge des Frachters korreliert eng mit den Produktionszahlen des Langstrecken-Verkehrsflugzeugs 787, da Boeing im Dreamliner wichtige Teile dafür transportiere./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Boeing-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 229.61 		Abst. Kursziel*:
21.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 229.69 		Abst. Kursziel aktuell:
21.90%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten