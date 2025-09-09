Novartis-Aktie: Novartis übernimmt Tourmaline Bio

Für rund 1,4 Milliaren Dollar soll das Biopharmazie-Unternehmen Tourmaline Bio übernommen werden.

Novartis biete 48 US-Dollar je Aktie in bar, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Tourmaline Bio habe mit Pacibekitug einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen - einem bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen - entwickelt. Das Medikament befinde sich bereits in fortgeschrittenen Phase-2-Studien, und Novartis übernehme wohl ein Phase-3-fähiges Produkt, das das eigene Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen ergänzen werde, so das Communiqué.

dm/rw

Basel (awp)