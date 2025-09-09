Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zukauf 09.09.2025 07:31:00

Novartis-Aktie: Novartis übernimmt Tourmaline Bio

Der Pharmakonzern Novartis kauft in den USA zu.

Novartis
101.74 CHF -2.05%
Kaufen Verkaufen
Für rund 1,4 Milliaren Dollar soll das Biopharmazie-Unternehmen Tourmaline Bio übernommen werden.

Novartis biete 48 US-Dollar je Aktie in bar, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Tourmaline Bio habe mit Pacibekitug einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen - einem bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen - entwickelt. Das Medikament befinde sich bereits in fortgeschrittenen Phase-2-Studien, und Novartis übernehme wohl ein Phase-3-fähiges Produkt, das das eigene Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen ergänzen werde, so das Communiqué.

dm/rw

Basel (awp)

