13.08.2025 11:22:26
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Er sehe bei dem Flugzeugbauer weiterhin nur minimale Einflüsse der Zollpolitik auf die Geschäftstätigkeiten, schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/la/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 232.61
|
Abst. Kursziel*:
20.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 232.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.41%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
12.08.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|11:22
|Boeing Buy
|UBS AG
|12.08.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|187.24
|1.58%
