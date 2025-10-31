Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Analystenprognosen 31.10.2025 22:30:39

Boeing-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Bewertungen der Analysten für die Boeing-Aktie im Überblick.

Boeing
160.91 CHF -3.98%
14 Analysten gaben ihre Einschätzung der Boeing-Aktie preis.

14 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 260,00 USD. Dies kommt einem Anstieg von 58,98 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 201,02 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--31.10.2025
JP Morgan Chase & Co.240,00 USD19,3930.10.2025
UBS AG275,00 USD36,8030.10.2025
Jefferies & Company Inc.255,00 USD26,8530.10.2025
RBC Capital Markets250,00 USD24,3730.10.2025
Jefferies & Company Inc.255,00 USD26,8529.10.2025
Bernstein Research287,00 USD42,7729.10.2025
RBC Capital Markets250,00 USD24,3729.10.2025
RBC Capital Markets250,00 USD24,3720.10.2025
JP Morgan Chase & Co.251,00 USD24,8620.10.2025
UBS AG280,00 USD39,2915.10.2025
RBC Capital Markets250,00 USD24,3715.10.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com