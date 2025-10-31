Boeing Aktie 913253 / US0970231058
31.10.2025 22:30:39
Boeing-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Die Bewertungen der Analysten für die Boeing-Aktie im Überblick.
14 Analysten gaben ihre Einschätzung der Boeing-Aktie preis.
14 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 260,00 USD. Dies kommt einem Anstieg von 58,98 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 201,02 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|31.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|240,00 USD
|19,39
|30.10.2025
|UBS AG
|275,00 USD
|36,80
|30.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|255,00 USD
|26,85
|30.10.2025
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|24,37
|30.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|255,00 USD
|26,85
|29.10.2025
|Bernstein Research
|287,00 USD
|42,77
|29.10.2025
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|24,37
|29.10.2025
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|24,37
|20.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|251,00 USD
|24,86
|20.10.2025
|UBS AG
|280,00 USD
|39,29
|15.10.2025
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|24,37
|15.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
