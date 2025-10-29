Boeing Aktie 913253 / US0970231058
160.91CHF
-6.67CHF
-3.98 %
17:29:55
BRXC
31.10.2025 18:31:38
Boeing Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Quartalszahlen von 260 auf 250 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Erholungskurs des Flugzeugbauers halte an, konstatierte Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer Sonderbelastung infolge der Zulassungsverzögerung bei der 777x-Baureihe seien die Kennziffern allerdings nur gemischt ausgefallen./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Boeing Co. Kaufen
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 200.25
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 200.45
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
