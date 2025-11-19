Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Fokus 19.11.2025 20:03:35

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit Gewinnen

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit Gewinnen

Der Dow Jones zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Johnson & Johnson
161.52 CHF 1.47%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch gewinnt der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.04 Prozent auf 46’108.65 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.181 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.632 Prozent auf 46’382.92 Punkte an der Kurstafel, nach 46’091.74 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45’916.32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 46’299.13 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 2.04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 46’190.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, lag der Dow Jones noch bei 44’922.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43’268.94 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.77 Prozent nach oben. Bei 48’431.57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 1.86 Prozent auf 184.74 USD), Cisco (+ 1.34 Prozent auf 78.41 USD), Johnson Johnson (+ 1.33 Prozent auf 202.65 USD), Sherwin-Williams (+ 1.29 Prozent auf 328.00 USD) und Caterpillar (+ 1.28 Prozent auf 553.89 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Home Depot (-3.88 Prozent auf 287.20 EUR), Boeing (-3.13 Prozent auf 183.69 USD), Salesforce (-2.54 Prozent auf 227.57 USD), UnitedHealth (-1.86 Prozent auf 307.74 USD) und Microsoft (-1.69 Prozent auf 485.44 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 29’077’363 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.915 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Dow Jones 46'051.20 -0.09%
Dow Jones 46’051.20 -0.09%

