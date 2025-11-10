Boeing Aktie 913253 / US0970231058
155.20CHF
-0.77CHF
-0.49 %
18:00:02
BRXC
11.11.2025 20:25:32
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auftrags- und Auslieferzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Oktober 53 Flugzeuge ausgeliefert nach deren 14 im Vorjahresmonat, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 195.79
|
Abst. Kursziel*:
30.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 195.27
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.59%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|20:25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:24
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
