Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 2.0%  SPI 17’503 1.9%  Dow 47’959 1.3%  DAX 24’088 0.5%  Euro 0.9274 -0.3%  EStoxx50 5’726 1.1%  Gold 4’127 0.3%  Bitcoin 82’321 -3.5%  Dollar 0.8004 -0.6%  Öl 65.1 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Partners Group2460882
Top News
Alphabet-Aktie steigt: Google mit Milliarden-Investment für Deutschland
Streamingdienste buhlen um Königsklasse: Aktien von Amazon, Netflix, Apple und Co. im Fokus
Beyond Meat-Aktie rauscht ab: Quartalsverlust deutlich ausgeweitet
Highland Critical Minerals-Aktie: Profitieren oder Vorsicht?
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Suche...
eToro entdecken

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

155.20
CHF
-0.77
CHF
-0.49 %
18:00:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2025 19:24:34

Boeing Outperform

Boeing
155.20 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auftrags- und Auslieferzahlen für Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die Zahl von 53 ausgelieferten Flugzeugen bezeichnete Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie als "soliden Start in das vierte Quartal". Der Experte erwähnte noch, dass der Flugzeugbauer nur 15 Bestellungen verzeichnet habe. Er bleibt aber der Ansicht, dass Anleger derzeit mehr auf Produktions- und Lieferpläne achteten als auf die Auftragseingänge./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 12:20 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10 >15
Fallender Boeing-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 195.91 		Abst. Kursziel*:
27.61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 195.68 		Abst. Kursziel aktuell:
27.76%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse