Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 0.4%  SPI 17’218 0.4%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’163 -0.1%  Euro 0.9291 0.3%  EStoxx50 5’542 0.1%  Gold 4’078 0.2%  Bitcoin 72’773 -2.0%  Dollar 0.8054 0.7%  Öl 63.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sandoz124359842
Top News
Ausblick: CTS Eventim präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA-Aktie profitiert: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Palo Alto Networks-Aktie tiefrot: Gewinn unter Erwartungen
SEMrush-Aktie mit Kursfeuerwerk: Adobe kündigt Milliardenübernahme an
Suche...

Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Entwicklung 19.11.2025 22:33:52

Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen

Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen

Der Dow Jones wagte sich heute nicht aus der Reserve.

Home Depot
266.88 CHF -3.50%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 46’138.77 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19.181 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.632 Prozent höher bei 46’382.92 Punkten, nach 46’091.74 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46’299.13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 45’905.19 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.97 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 46’190.61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wies der Dow Jones 44’922.27 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43’268.94 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8.84 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2.85 Prozent auf 186.52 USD), Sherwin-Williams (+ 1.84 Prozent auf 329.78 USD), Cisco (+ 1.32 Prozent auf 78.39 USD), JPMorgan Chase (+ 1.29 Prozent auf 303.27 USD) und Johnson Johnson (+ 1.26 Prozent auf 202.51 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Home Depot (-3.88 Prozent auf 287.20 EUR), Salesforce (-2.41 Prozent auf 227.88 USD), Boeing (-2.07 Prozent auf 185.70 USD), Walt Disney (-1.51 Prozent auf 104.67 USD) und UnitedHealth (-1.43 Prozent auf 309.09 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 54’083’405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.915 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.66 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten