Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen

Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 46’138.77 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19.181 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.632 Prozent höher bei 46’382.92 Punkten, nach 46’091.74 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46’299.13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 45’905.19 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.97 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 46’190.61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wies der Dow Jones 44’922.27 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43’268.94 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8.84 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2.85 Prozent auf 186.52 USD), Sherwin-Williams (+ 1.84 Prozent auf 329.78 USD), Cisco (+ 1.32 Prozent auf 78.39 USD), JPMorgan Chase (+ 1.29 Prozent auf 303.27 USD) und Johnson Johnson (+ 1.26 Prozent auf 202.51 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Home Depot (-3.88 Prozent auf 287.20 EUR), Salesforce (-2.41 Prozent auf 227.88 USD), Boeing (-2.07 Prozent auf 185.70 USD), Walt Disney (-1.51 Prozent auf 104.67 USD) und UnitedHealth (-1.43 Prozent auf 309.09 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 54’083’405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.915 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.66 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch