Boeing Aktie 913253 / US0970231058
155.96CHF
1.55CHF
1.01 %
09:44:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.11.2025 12:09:17
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die jüngsten Ereignisse wie die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers./mis/rob/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 194.52
|
Abst. Kursziel*:
31.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 194.52
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.10%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|12:09
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|155.96
|1.01%
