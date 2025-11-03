Boeing Aktie 913253 / US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Management sei zuversichtlich, die Risiken nach den verschobenen Auslieferungen des Langstrecken-Großraumflugzeugs 777X inzwischen ausreichend zurückgefahren zu haben, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef. Mit dem Bericht zum Schlussquartal erwartet er dann einen genaueren Barmittel-Ausblick auf 2026./rob/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 05:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 204.55
|
Abst. Kursziel*:
22.22%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 204.58
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.20%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
