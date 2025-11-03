NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Management sei zuversichtlich, die Risiken nach den verschobenen Auslieferungen des Langstrecken-Großraumflugzeugs 777X inzwischen ausreichend zurückgefahren zu haben, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef. Mit dem Bericht zum Schlussquartal erwartet er dann einen genaueren Barmittel-Ausblick auf 2026./rob/ajx;