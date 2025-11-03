Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’202 -0.3%  SPI 16’911 -0.4%  Dow 46’924 -0.9%  DAX 23’845 -1.2%  Euro 0.9294 -0.1%  EStoxx50 5’627 -0.9%  Gold 3’978 -0.6%  Bitcoin 84’152 -2.3%  Dollar 0.8084 0.0%  Öl 64.0 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Stellantis-Aktie in Rot: Rückruf bei Chrysler - Hunderttausende Jeeps wegen Brandrisiko ausser Betrieb
Deutsche Bank für europäische Aktien vs. US-Titel positiv gestimmt
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

164.33
CHF
-0.86
CHF
-0.52 %
09:44:21
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 13:09:50

Boeing Outperform

Boeing
164.33 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Management sei zuversichtlich, die Risiken nach den verschobenen Auslieferungen des Langstrecken-Großraumflugzeugs 777X inzwischen ausreichend zurückgefahren zu haben, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef. Mit dem Bericht zum Schlussquartal erwartet er dann einen genaueren Barmittel-Ausblick auf 2026./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 05:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 05:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Boeing-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 204.55 		Abst. Kursziel*:
22.22%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 204.58 		Abst. Kursziel aktuell:
22.20%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse