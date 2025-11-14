BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
82.03CHF
-0.97CHF
-1.17 %
14.11.2025
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.11.2025 07:26:26
BioNTech (ADRs) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Harry Gillis verglich am Freitagabend die Situation bei Biontech mit jener bei Moderna, und untermauerte seine Präferenz für den Mainzer Antikörperspezialisten. Bei Biontech seien die regulatorischen Risiken deutlich geringer und es seien herausragende Fortschritte in der Onkologie-Produktpipeline erzielt worden./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
$ 150.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 103.09
Abst. Kursziel*:
45.50%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 103.03
Abst. Kursziel aktuell:
45.59%
Analyst Name::
Harry Gillis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
13.11.25
|BioNTech-Aktie in Rot: Pfizer verkauft wohl gesamte Beteiligung (finanzen.ch)
13.11.25
|Biontech: Aktie fällt nach Bericht über Pfizer-Ausstieg (Spiegel Online)
13.11.25