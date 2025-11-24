Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

78.50
CHF
1.14
CHF
1.47 %
13:20:24
BRXC
25.11.2025 12:29:50

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
78.50 CHF 1.47%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech nach Studiendaten zum Antikörper Pumitamig auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Globale Daten zu dem Antikörper stützten die bisher für China vermeldeten Ergebnisse, schrieb Harry Gillis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist der Ansicht, dass Biontech überzeugende Investmentargumente biete, da die Aktie Zugang zu einigen der vielversprechendsten neuen Therapieformen in der Onkologie-Pipeline ermögliche./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

