Bernstein Research: Outperform für Beiersdorf-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Entwicklungen seien aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 17:03 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2.0 Prozent auf 95.60 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 34.94 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 112’542 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 22.3 Prozent abwärts. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

