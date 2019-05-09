Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'622 0.8%  SPI 17'388 0.7%  Dow 46'603 -0.2%  DAX 24'478 0.4%  Euro 0.9302 -0.1%  EStoxx50 5'633 0.4%  Gold 4'036 1.3%  Bitcoin 98'190 1.2%  Dollar 0.8007 0.3%  Öl 66.3 0.8% 
Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

111.95
CHF
-1.30
CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
08.10.2025 09:47:58

Beiersdorf Buy

Beiersdorf
82.72 CHF 0.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 135 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie hätten vor den Quartalsumsatzzahlen am 23. Oktober ihre Schätzungen an Wechselkursveränderungen und Markttrends angepasst, schrieben die Analysten in ihrem Ausblick vom Dienstagabend. Trotz der starken Bilanz und des im August abgeschlossenen Aktienrückkaufprogramms über 500 Millionen Euro dürfte der Konsumgüterkonzern erst bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen im Februar weitere Maßnahmen ankündigen. Die Aktie sei nach wie vor attraktiv bewertet./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
91.62 € 		Abst. Kursziel*:
36.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
90.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.67%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:47 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.10.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
29.09.25 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
23.09.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
